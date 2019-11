Luigi Samele sul podio di Coppa del Mondo: lo sciabolatore foggiano è medaglia d'argento a Il Cairo

Esattamente un anno dopo Algeri, il foggiano Luigi Samele torna sul podio di Coppa del Mondo. Sono le pedane de Il Cairo a vedere lo sciabolatore pugliese conquistare il secondo gradino del podio, distaccato di una sola stoccata dal successo finale. "Un gran risultato con un po’ di amaro in bocca!", commenta Samele dal suo profilo Fb.

L'azzurro, infatti, in finale si ferma solo sul 15-14 contro il francese Vincent Anstett. Ma al rammarico per la stoccata decisiva, Samele può contrapporre la soddisfazione per una gara che lo ha visto superare tutti gli avversari sino a conquistare il podio. Il trentaduenne foggiano ha esordito superando il sudcoreano Jaeseung Jung per 15-4, quindi nel turno dei 32, ha avuto ragione del cinese Xu Yingming.

Da lì in poi Gigi Samele ha affrontato una sorta di campionato italiano, con ben due derby: il primo agli ottavi, contro Luca Curatoli, superato per 15-9, il secondo invece ai quarti contro l'ottimo Gabriele Foschini, sconfitto per 15-11. In semifinale, poi, la vittoria netta con il punteggio di 15-8 contro il tunisino Fares Ferjani. Oltre al risultato di Gigi Samele, l'ItalSciabola può esprimere soddisfazione per la prestazione corale di una squadra che, oltre al secondo posto del foggiano, può vantare anche altri due atleti tra i primi otto della classifica finale: Gabriele Foschini, superato da Samele nel derby, e Riccardo Nuccio, sconfitto 15-10 dal tunisino Fares Ferjani.