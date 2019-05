Ranieri trascina l'Italia ai Mondiali Under 20. Messico battuto 2-1

Una giornata difficile da dimenticare quella di Luca Ranieri. Il difensore del Foggia (con cui ha giocato in prestito dalla Fiorentina), nella rosa azzurra ai Mondiali Under 20 in Polonia, ha giocato titolare nella sfida che l'Italia ha disputato contro il Messico, valida per la prima giornata del girone B, terminata poco fa con il punteggio di 2-1 per gli azzurrini.

Schierato titolare dal ct Nicolato, il difensore rossonero ha siglato il gol del 2-1 sugli sviluppi di un corner al 67', dopo che il Messico aveva risposto con De La Rosa al 37' all'iniziale vantaggio realizzato da Frattesi al 3'.

