Trofeo Coni di Lotta: l'Evolution Artagon di Foggia vince due bronzi

Due atleti foggiani di Lotta facenti parte di una nutrita delegazione sportiva pugliese hanno partecipato all’evento sportivo dell’anno per i ragazzi Under 14 che si è tenuto in Calabria, nello specifico a Crotone e provincia (coinvolti i comuni di Cutro ed Isola Capo Rizzuto), Catanzaro e Palmi nei giorni 26, 27 e 28 settembre.

Nel pomeriggio del 26 si è svolta l’apertura ufficiale con la cerimonia di inaugurazione che si è tenuta all’interno dello stadio “Ezio Scida” di Crotone. Grande ospite dell’apertura del Trofeo Coni il presidente del Comitato nazionale, Giovanni Malagò.

La manifestazione è stata aperta dalla parata degli atleti suddivisi per delegazione e coreografie, l’inno di Mameli è stato cantato da Annalisa Minetti. A dare ancora più dinamismo e spettacolo alla serata il concerto del rapper Shade e a conclusione i fuochi d’artificio a sigillo di una cerimonia a dir poco spettacolare.

Il 27 e il 28 si sono svolte le gare dove 3000 atleti e 800 tecnici, in rappresentanza di 23 delegazioni (compresi i rappresentanti delle comunità italiane di Canada e Svizzera) si sono misurati nella manifestazione multi sportiva più importante in Italia che ha visto la partecipazione di 34 Federazioni Sportive Nazionali e 9 discipline Sportive Associate.

Alla kermesse l’A.S.D. EVOLUTION ARTAGON FOGGIA era presente con 2 atleti sui 5 componenti la squadra di Lotta. Francesco Paolo Morlino e Umberto Palatella che, assieme alla squadra, hanno ben figurato conquistando la medaglia di bronzo. Nella palestra “Alcmeone” di Crotone dopo aver eliminato la Campania e la Calabria padroni di casa in semifinale per pochi punti la rappresentativa della Puglia si è arresa alla Sicilia che infine ha conquistato il primo posto, mentre nella finale per il 3° posto contro la rappresentativa del Lazio i nostri ragazzi si sono affermati e sono saliti sul podio contribuendo con i punti alla classifica finale della delegazione Puglia che si è piazzata al 9° posto. Buona la prima, per gli atleti del sodalizio Dauno, il commento della Presidente Monica Refolo che invita tutti a stare concentrati per l’anno sportivo appena iniziato che sarà ricco di gare ed eventi su più fronti.