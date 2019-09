Il Foggia ha preso l'esperto attaccante Tortori: l'anno scorso ha conquistato la Lega Pro con il Cesena

338 presenze e 61 gol tra serie D, C1 e C2, il Calcio Foggia 1920 ha tesserato il quasi 31enne romano Loris Tortori.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, la seconda punta ha collezionato oltre 200 presenze in C (e 50 gol) in carriera vestendo le maglie di Latina, Carrarese, Melfi, Paganese, Feralpisalò, A.S. Viterbese e Venezia FC, col quale ha realizzato il “dublete” nella stagione 2016/17 (campionato e Coppa Italia C).

Lo scorso anno invece 30 presenze, 5 gol e altro campionato vinto a Cesena, in Serie D. Un mix di esperienza e qualità per mister Corda, che d’ora in poi potrà contare sulla voglia di vincere (ancora) del suo nuovo attaccante.