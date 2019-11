Lisa Stoico ricomincia la stagione con un'altra vittoria

Il 1 Novembre 2019 si è disputata a Martinengo ( BG ) la 14esima edizione della corsa su strada alla memoria di Massimo Iannitto, gara regionale FIDAL.

Con questa gara è ripartita la stagione sportiva 2019/20, e Lisa Stoico ha iniziato alla grandissima, aggiudicandosi il primo posto in una regione che vanta atlete di grandissimo livello.

Il ritmo gara è stato molto elevato, tanto che a 200 metri dal traguardo Lisa era solamente quinta, per battere le avversarie ha dovuto sferrare un attacco deciso nella parte finale superandole tutte a pochi metri dal traguardo andando dunque a vincere.

Per la cronaca sono stati percorsi 1050 metri in 3’18” con una media di 3’09’’ al chilometro, andatura molto elevata per una gara su strada.

L’augurio degli allenatori dell’U.S. Intrepida Antonio e Eloisa è che la giovane atleta di origine sannicandrese possa essere la protagonista della stagione sportiva appena iniziata, andando ad imporsi come lei sa fare nelle varie regioni italiane.