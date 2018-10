La garganica Lisa Stoico è la nuova campionessa italiana di corsa su strada

Lisa Stoico con il nuovo sponsor Kantar Media ( monitoraggio media e rassegne stampa ) è la nuova campionessa italiana di corsa su strada. Dopo la bellissima prestazione di Cles che l’ha vista laurearsi vice campione italiana nei 600 metri su pista, Lisa si è superata ai campionati italiani di corsa su strada disputati a Palmanova (UD) il 21 ottobre scorso. Una gara spettacolare ed entusiasmante, che l’ha vista protagonista fin dall’inizio, lottando metro dopo metro con la campionessa nazionale di corsa campestre in carica.

"La determinazione e la grinta di Lisa le hanno consentito nei metri finali di avere la meglio sulla diretta rivale, una vittoria da brividi - dicono dallo staff-. Con questa gara si chiude la stagione sportiva 2017/18, una stagione ricca di successi per Lisa, inizialmente a livello regionale e poi a livello nazionale, un anno da incorniciare. Ci auguriamo che Lisa possa portare sempre più in alto i colori dell’US Intrepida società di Verona per la quale corre e quelli di Sannicandro Garganico".