La Gioventu Calcio San Severo si veste di rosa

È ufficiale: dalla prossima stagione la Gioventù Calcio San Severo avrà la prima squadra femminile che parteciperà al campionato Federale di calcio a 5.

La squadra sarà allenata da Mister Gino Mariella; dopo l'arrivo di Antonio Cozzola, che entra a far parte del nostro settore tecnico, un altro grande acquisto per la nostra società. Questo il commento del presidente Messinese: Il calcio femminile è in continua crescita, la partecipazione ai mondiali della nostra nazionale italiana femminile, ne è la prova concreta! Noi puntiamo sempre a viaggiare un passo avanti agli altri non a caso l'anno scorso abbiamo dato il via alla prima scuola calcio femminile della città, partecipando anche al torneo ACSI.

Dopo un anno di esperimento puntiamo ad alzare l'asticella come sempre. E le novità non finiscono qui sono appena cominciate, siamo diventati a tutti gli effetti un vero e proprio polo calcistico ed un punto di riferimento per la città e per tutta la provincia di Foggia. Martedì 18 giugno presso il campo sportivo Ricciardelli a partire dalle ore 18:45, ci sarà il raduno della squadra femminile per tutte le ragazze a partire dai 15 anni compiuti.

