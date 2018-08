L'Asd Gioventù calcio San Severo riparte e si veste di rosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sta per ripartire la stagione della Scuola Calcio ASD Gioventu' Calcio San Severo. Dopo il grandissimo successo della scorsa stagione si riparte con una novità assoluta per San Severo. Infatti la società del presidente Luigi Messinese si veste anche di rosa. Queste le parole del presidente: “Siamo lieti di annunciarvi che dalla prossima stagione faremo anche scuola calcio femminile. Formeremo gruppi suddivisi per categorie a partire dal 2002 sino al 2012 e parteciperemo ai rispettivi campionati. Le ragazze saranno seguite dai nostri tecnici qualificati e stiamo valutando anche la possibilità di affidarci anche a istruttori femminili. Quindi partenza col botto, per la società che ha riconfermato tutti gli istruttori presenti la scorsa stagione e in più ha affidato la Coordinazione Tecnica a Luigi Cascavilla che quindi oltre a essere istruttore avrà il delicato compito di coordinare tutte le attività sportive della scuola calcio.

Altra conferma importante per la società è lo sponsor ufficiale - Eco Pol Centro Infissi di Pietro Kubik, che continua ancora la sua collaborazione per la crescita di questa neonata società che in 3 anni di attività è riuscita già a riscuotere diversi consensi e grandi risultati sul campo.

Un altro successo importante è stata l'apertura della sede in via Mercurio n.5, aperta non solo per le iscrizioni ma anche per svolgere attività ricreative dopo la scuola e i compiti, e da questo infatti dalla prossima stagione solo per i tesserati ci sarà anche il servizio dopo scuola. E non ci fermeremo qua.

Ecco gli istruttori nelle Categorie così suddivisi:

Primi Calci - Carmine Ciampa - Luigi Nardella

Pulcini – Luigi Cascavilla - Ciro Giangualano

Esordienti - Luigi Cascavilla

Giovanissimi - Mimmo Messinese - Raffaele Clema

Allievi – Gianluca Cassone - Rinaldo Consoletti

Preparatore dei Portieri - Marco Casano

Il primo raduno del Settore Giovanile, Giovanissimi ed Allievi, (2002-2003-2004-2005) si terrà Lunedi 20 Agosto, mentre per le attività di base il raduno è posticipato di qualche settimana e cioè a mercoledì 5 Settembre. Ulteriori comunicazioni saranno fornite in merito sulla pagina facebook "Scuola Calcio Gioventu Calcio San Severo".

Per Info ed Iscrizioni è possibile contattare: Luigi Messinese 328 1177702 - Roberto Moscaritolo 380 3807343 Sede via Mercurio n. 5 aperta tutti i giorni a partire dalle ore 18.00.