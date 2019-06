L'On. Carla Giuliano tifosa d’eccezione, “Forza Cestistica San Severo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Cestistica San Severo, che da oggi sarà impegnata nella FINAL FOUR in quel di Montecatini, per la promozione nella serie A2 nazionale”. È Carla Giuliano parlamentare del Movimento 5 Stelle di San Severo ad esprimere vicinanza e affetto alla locale compagine di basket impegnata nella sfida più importante della “season”.

“A questi ragazzi e a questa società sportiva, che portano in alto il nome della nostra città, vanno un ringraziamento e un particolare plauso per il loro impegno, la loro professionalità e per gli ottimi risultati sin qui conseguiti. È questa la San Severo che ci piace, la San Severo che si distingue per le proprie sane passioni come la tradizione e l’amore per il gioco del basket. FORZA RAGAZZI!!!!. Siamo tutti con voi!”, conclude la deputata Giuliano.