Il foggiano campione d'Europa Angelo Mirno alla Night of Kick and Punch 10

Si alza sempre di più il livello della “Night of Kick and Punch 10” che avrà luogo sabato 14 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano: salirà sul ring anche il campione d’Europa Angelo Mirno che affronterà Paolo Rovelli sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1 che permette di colpire l’avversario con pugni, calci e ginocchiate. Il galà di kickboxing è organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring.

Presenterà l’evento la splendida Taylor Mega, influencer con 2.200.000 followers su Instagram. Nato a Foggia il 18 febbraio 1993, alto 180 centimetri, pesante 83 kg, Angelo Mirno garantisce sempre spettacolo e lo ha dimostrato combattendo in varie edizioni della “Night of Kick and Punch”. Memorabile la sua vittoria per knock out tecnico al secondo round contro Ali Khanjari nell’edizione numero cinque, svoltasi al teatro Principe di Milano, il 12 dicembre 2015: Mirno aveva una ferita sopra l’occhio destro e sapeva che il match poteva essere interrotto in qualunque momento, ma invece di farsi prendere dal panico ha aggredito Khanjari con una serie di pugni centrandolo con un corto gancio destro alla punta del mento. Khanjari è schiantato al tappeto, si è rialzato barcollando, è stato contato dall’arbitro Alfredo Zica che dopo averlo guardato negli occhi ha deciso di fermare l’incontro.

Potete vedere il match su You Tube scrivendo “Kick and Punch 2015: Angelo Mirno vs Ali Dagger Khanjari”. Quel combattimento potrebbe essere usato come esempio per mostrare la spettacolarità della kickboxing a chi non la conosce. Sono combattimenti di quel tipo che entusiasmano il pubblico ed infatti Angelo Valente ingaggia solo atleti in grado di produrre spettacolo per soddisfare l’esigente pubblico milanese che da diversi decenni è abituato a vedere in azione i migliori agonisti di kickboxing italiani ed internazionali. “The Night of Kick and Punch” fa parte di quel circuito di eventi di alto livello che sono visti in tutta Europa dagli addetti ai lavori che poi ingaggiano i migliori atleti per gli eventi organizzati all’estero. “The Night of Kick and Punch” è una grande vetrina per gli atleti italiani come Angelo Mirno che hanno già vinto titoli importanti e vogliono vincerne altri.