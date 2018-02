Karate, al Trofeo delle Regioni doppio bronzo per il viestano Samuele Silvestri

Lo scorso 18 febbraio si è tenuto nella città di Parma il Trofeo delle Regioni, una importantissima gara di karate che vede partecipare tutte le Regioni Italiane con le loro punte di diamante.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Parma è stata organizzata dalla Shin Ki Tai A.S.D. sotto l’egida della FIKTA.

Tale manifestazione si tiene puntualmente ogni anno da ormai oltre 5 lustri e precisamente da ben 26 anni. Anche quest’anno la Puglia è stata rappresentata da giovani di altissima preparazione atletica. Tra gli atleti Pugliesi c’era anche il viestano Samuele Silvestri della Palestra A.S.D. Kensho di Vieste allenato e seguito dall’instancabile istruttore Paolo Rinaldi.

Gli estenuanti sacrifici di Samuele Silvestri e dell’istruttore Paolo Rinaldi sono stati coronati da una grande vittoria, ovvero due medaglie di bronzo, rispettivamente nelle discipline Kata E Kumite.

Soddisfatto e commosso per l’importante vittoria, Samuele è tornato a Vieste ed in palestra è stato accolto in palestra con festeggiamenti da parte di tutti gli amici della Palestra A.S.D. Kensho di Vieste. Ancora una volta la Città di Vieste in cima alle classifiche sportive, un’altra vittoria che si aggiunge al formidabile curriculum del giovanissimo karateka.