Karate, Starsport team Fi Bello: ottima performance a Grottaglie

Ottimi risultati per la Starsport team di Bello, che domenica scorsa 02-02-2020, ha partecipato a Grottaglie (TA) presso il Palacampitelli, alla Fase Regionale di Qualificazione ai Campionati Italiani Juniores ed al Trofeo Magna Grecia che invece era dedicato a tutte le categorie. Ambedue le gare di karate che riguardavano la specialità "Kumite" (combattimento), si sono tenute rispettivamente durante la mattinata e nel pomeriggio. Maria Papagni, che ha centrato subito il gradino più alto del podio, ha staccato subito il pass per la finale nazionale che si terrà ad Ostia Lido (Rm), il 22 e 23 febbraio pp.vv.. Marco Simone, ha ben figurato nella sua ctg dei -50 kg, ottenendo il bronzo. Elena Brunetti, vice campionessa regionale 2019 nella ctg cadette, cimentandosi per la prima volta nella ctg. juniores, ha conquistato l'oro e la qualificazione ai campionati italiani. Gli impegni agonistici della mattinata, sono terminati con Gisella Torre, già bronzo regionale 2019, che ha confermato anche quest'anno, il colore della medaglia guadagnata. Nel pomeriggio sono scesi per primi sul tatami, Luca Loconsole e Andrea Caggianello nei -45 kg esordienti. incontri ben gestiti tecnicamente e tatticamente, hanno permesso a Luca di aggiudicarsi la medaglia d'oro. Meno fortunata la prova di Andrea che si è fermato ad un passo dal podio con un 5° posto. L'ultimo esordiente, Gianluca Brunetti, nei -61Kg, ha meritato un ottimo bronzo, dimostrando ancora una volta di essere tra i più forti della sua categoria in Puglia. Elena Brunetti, dopo l'intensa mattinata nella ctg. juniores, si è cimentata anche nella ctg. cadette, bissando il successo vincendo un'altra medaglia d'oro; mentre Eleonora Dymochko è riuscita ad aggiudicarsi l'ultima medaglia di bronzo della giornata, gareggiando nella ctg. -71 kg cadette. Raffaele Ciavarella, invece, resta ad un passo dal podio nella ctg -67 kg seniores dovendosi accontentare del 5° posto. Quinto ed ultimo oro per la Starsport team di Bello, è stato meritatamente conquistato da Samuele Figurelli in un'agguerritissima ctg -60 kg seniores. Il resoconto sportivo della società foggiana, è quindi di 5 medaglie d'oro e 4 di bronzo, oltre ai 2 quinti posti. Con la consapevolezza che ogni gara non è fine a sé stessa, ma facente parte di un programma, si ricomincia con allenamenti mirati per i prossimi impegni agonistici.