A San Severo gli Internazionali femminili di Tennis

Sono stati presentati ieri sera nell’incantevole cornice della club house dello Sporting Club San Severo gli Internazionali femminili di San Severo, il torneo di tennis valido per la classifica mondiale. Il torneo, giunto alla 13^ edizione, è dotato di un montepremi di 15.000 dollari. La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di San Severo, del C.O.N.I. Foggia e dell’A.N.S.Me.S. Foggia (Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo).

Alla cerimonia, cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle aziende che hanno voluto abbinare il proprio marchio alla prestigiosa rassegna, accolti dal Presidente Ciro De Letteriis, dal direttore sportivo e direttore del torneo Antonello Del Sordo e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione dello Sporting, hanno preso parte portando il proprio saluto il Sindaco e Presidente della Provincia Francesco Miglio, il Consigliere Federale FIT Isidoro Alvisi, il presidente della FIT Puglia Francesco Mantegazza, il Consigliere Regionale FIT Puglia Marco Delli Santi, il delegato FIT Foggia Giusy Florio, il presidente di Confindustria Foggia Gianni Rodice, il presidente del Tennis Club Foggia Dominique Delli Santi, il Maestro dello Sporting Club e del T.C. Foggia Luigi Fiordelisi. Ha cordinato e presentato il Fiduciario C.O.N.I. e presidente provinciale A.N.S.Me.S. Michele Princigallo.

Da domani si comincia: dalle 10,00 di sabato mattina partiranno le qualificazioni per promuovere otto giocatrici al tabellone principale che invece prenderà il via lunedì mattina. Si gioca sabato e domenica ininterrottamente da mattina a sera, naturalmente con ingresso libero aperto a tutti. A disposizione di tutti gli appassionati anche il servizio ristorante.

La prima testa di serie del torneo è Sofia Shapatava (GEO), numero 334 del mondo, seguita da Despina Papamichail (GRE) numero 350 del mondo. Assegnate anche le wild card, gli inviti degli organizzatori per il tabellone principale che sono andate a Sviatlana Pirazhenka, Bielorussia, 520 del mondo, ed all’italiana Gaia Squarcialupi. Altre due wild card saranno assegnate dalla Federtennis. In tabellone presente anche la rumena Gabriela Duca tesserata per il T.C. Foggia. Le wild card per le qualificazioni sono andate a Francesca Dell’Edera, Giorgia Pinto e Elena De Santis. Ieri sera i primi arrivi delle giocatrici: oggi tutti i campi saranno impegnati dagli allenamenti delle atlete, tutte con coach e staff al seguito. Ci sarà folla sulle tribune ed all’impiantyo pure per seguire queste sedute!

Sono presenti giocatrici di Italia, Georgia, Grecia, Svizzera, Stati Uniti, Brasile, Francia, Romania, Repubblica Ceca, Germania, Russia e Taipei.

Ricordiamo che alla vincitrice del singolo andranno 2352 dollari, 1470 alla finalista ed alla coppia vincitrice del doppio 955 dollari. Gli incontri di qualificazione avranno inizio sabato mattina, da lunedì prossimo il tabellone principale. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.