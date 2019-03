A Orsara si inaugura il nuovo campo sportivo: festa dello sport con i giovani del Foggia calcio

Una grande festa dello sport: mercoledì 27 marzo 2019, a partire dalle 14.30, Orsara di Puglia inaugurerà il suo nuovo Campo Sportivo “Leonardo Di Biccari”. In località San Rocco, l’inno di Mameli precederà il taglio del nastro e, dopo i saluti delle autorità e la benedizione della nuova struttura, il manto in erba sintetica sarà “battezzato” dall’incontro calcistico tra l’ASD Orsara di Puglia e il Foggia Calcio Primavera. “Sarà una grande giornata di sport”, ha annunciato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. “La completa ristrutturazione del campo sportivo”, ha aggiunto il primo cittadino, “è uno degli obiettivi a cui abbiamo lavorato già a partire dalla scorsa amministrazione”.

Al termine della partita, un buffet e il tour alla scoperta del nuovo impianto si accompagneranno a una piacevole sorpresa per i tifosi del Foggia Calcio, con la presenza di alcuni giocatori della prima squadra. Dopo i lavori, il campo sportivo si presenta completamente rinnovato, più funzionale, sicuro, dotato di tutte le caratteristiche necessarie a farne una struttura moderna e fruibile per tutti. L’impianto sportivo è stato riqualificato sia per quanto riguarda il perimetro esterno della struttura, sia all’interno dove sono stati rifatti ex novo gli spogliatoi, gli ambienti a servizio della struttura, gli spazi dedicati alla custodia delle attrezzature. Quello di Orsara di Puglia, adesso, è uno dei campi sportivi più moderni della Capitanata, anche grazie al manto in erba sintetica.

Ai precedenti fondi ottenuti per riammodernare la struttura, proprio recentemente si sono aggiunti altri 100mila euro rinvenienti dall’ultimo finanziamento con cui la Regione Puglia ha premiato il progetto presentato dall’Amministrazione comunale. Nuovo manto in erba sintetica, nuovi spogliatoi, gradinata dotata di seggiolini e, a breve, anche di copertura. Il “Leonardo Di Biccari” si presenta come un piccolo gioiello sia dal punto di vista architettonico che funzionale. L’adeguamento del campo sportivo va a completare un intenso lavoro svolto negli ultimi anni per il potenziamento delle strutture sportive comunali. Un potenziamento che dà nuovi strumenti e possibilità al movimento sportivo orsarese, caratterizzato dall’attività di diverse associazioni sportive. “Si tratta di interventi strutturali di lunga durata”, ha spiegato il sindaco Tommaso Lecce. “Questo significa che, alla Comunità Orsarese, consegneremo una struttura capace di essere adeguata alle esigenze e fruibile al massimo delle proprie potenzialità sia nell’immediato futuro che negli anni a seguire”, ha aggiunto il primo cittadino. “Trattandosi di una struttura sportiva, possiamo dire che stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra”, ha proseguito il sindaco esprimendo la propria soddisfazione. “Crediamo che il nostro campo sportivo possa essere utile anche per i comuni limitrofi e possa diventare un punto di riferimento per i Monti Dauni”. “A breve, sempre per ciò che attiene i lavori pubblici e le opere di riqualificazione funzionale di strutture e assetto urbano, ci saranno ulteriori e positive novità, con interventi programmati per migliorare ulteriormente i servizi a disposizione degli orsaresi”, ha concluso Tommaso Lecce.

