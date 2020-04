I Saraceni di Lucera iniziano molto bene anche il terzo anno di attività

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Anche l’inizio del terzo anno di attività è stato molto positivo per I Saraceni di Lucera, che, sino allo stop forzato per il COVID-19, hanno partecipato con ottimi risultati a 11 gare in Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo e Marche. L’esordio è avvenuto ad Aquino (Frosinone) con il “1° Trofeo dell’Epifania” di km.10, dove sono andati subito a podio i nuovi iscritti Leonardo Serena (1° di categoria) e Umberto Barbati (3° di categoria). Poi gli specialisti di trail Giulio Corvino e la new entry Federico Maggio hanno ben figurato a Colle San Marco (AP) con il “Winter Trail” di km.15 e a Trasacco (AQ) con il “9° Winter Trail Monte Labbrone” di km.13. Un altro atleta di trail e nuovo arrivato Michele Casciano a Barletta è, addirittura, salito sul podio con il 2° posto di categoria al “3° Trail della Disfida di Barletta” di km.17. N

on è mancata la maratona con il bravo Luigi Pretorino, che a Fano (PU) si è fatto onore alla “4^ Super Marathon” di km. 42,195. Alla spettacolare “2^ Toro Ten” di Barletta di km.10 si sono divertiti il Presidente Lino Vetere, il Vice Gino Mastroluca, Mattia Cappiello e Teresa Cutone. Ottimo 2° posto di società e tanti podi per I Saraceni di Lucera al “1° Cross Day La Bella” di Cerignola, grazie alle buone prestazioni di Leonardo Serena (1° di categoria), Gaetano Cilli (new entry e 3° di categoria), Michele Casciano (4° di categoria), Umberto Barbati (4° di categoria), Vincenzo D’Apote (new entry e 5° di categoria), Roberto Capitanio (8° di categoria), Mattia Cappiello (8° di categoria) e Gino Mastroluca (13° di categoria). Buoni risultati pure al “21° Memorial Franco De Mario” di Nocera Inferiore (SA) di km.10 con Umberto Barbati (3° di categoria) e alla “2^ Corsa del vino” di Castel San Lorenzo (SA) di km.10 con Leonardo Serena (1° di categoria) e Umberto Barbati (2° di Categoria). Ben nove Saraceni, poi, a Barletta hanno partecipato alla famosa “Barletta Half Marathon” di km. 21,097. In questa occasione da sottolineare in primis le prestazioni dei forti Filippo Placentino (1h 24’13”) e del nuovo iscritto Massimo Iuliani (1h 25’35”), ma anche quelle degli altri due nuovi iscritti Gaetano Cilli e Gianluca Casciano e di Filippo Torella, Roberto Capitanio, Lino Vetere, Gino Mastroluca e Italo Olivieri.

Per finire la straordinaria esperienza vissuta a Napoli, dove dieci Saraceni di Lucera, insieme a 7000 atleti di tutto il mondo, hanno tagliato il traguardo della “Napoli City Half Marathon” di km, 21,097, la Mezza Maratona del Sud Italia con più partecipanti. Il primo dei lucerini è stato Massimo Iuliani (1h25’29”), ma molto bene sono andati tutti gli altri: Michele Casciano, Gaetano Cilli, Francesco De Matteis, il Presidente Lino Vetere, Mattia Cappiello, Gino Mastroluca, Rosanna Bianco (new entry), Pina Azzarone (new entry) e Teresa Cutone. Quindi un avvio di stagione alla grande per I Saraceni di Lucera, che stanno per superare i 50 iscritti. A tal proposito per iscriversi a “I Saraceni di Lucera” basta mettersi in contatto, in qualsiasi momento, con il Presidente Lino Vetere ( tel.3470521195) o con il Vice Presidente Gino Mastroluca (lavanderia Tina in Via Indipendenza, 27) e versare la quota di € 35. A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il completino da gara, la tuta, il completino di rappresentanza (offerti dallo sponsor UnipoliSai di Fabio Colelli), il borsone e il giubbino (offerti dallo sponsor ECO.DEL. di Angelo Delle Donne).