I Saraceni di Lucera festeggiano il loro secondo anno di attività ricco di soddisfazioni sportive

I Saraceni di Lucera hanno festeggiato, presso il grazioso locale lucerino “Pizzeria da Enzo”, la conclusione del loro bellissimo secondo anno di attività con una piacevolissima cena sociale e graditissime premiazioni a tutti gli iscritti con trofei, coppe, targhe e medaglioni in base alle gare disputate, grazie agli indispensabili e sportivissimi sponsor della società Fabio Colelli dell’Unipol Assicurazioni e Angelo Delle Donne della Eco.Del.

Si è trattato di una gioiosa e indimenticabile serata trascorsa in allegria, così come l’intero anno che ha visto i forti atleti Saraceni gareggiare e divertirsi in ben 70 gare, conquistando due titoli di Campione Provinciale individuale di campestre con Teresa Cutone (SF50) e Filippo Placentino (SM35), un titolo di Campione Provinciale individuale di Mezza Maratona con Italo Olivieri (SM70), un 1° posto di categoria nel CorriCapitanata sempre con Italo Olivieri e un importante 10° posto di società al CorriCapitanata. I primi ad essere premiati sono sati gli sponsor Fabio Colelli e Angelo Delle Donne con bei trofei, e il Vicepresidente sempre presente Gino Mastroluca con coppa, primo assoluto con la bellezza di 40 gare disputate. Le altre coppe sono andate a Mattia Cappiello (24 gare), a Elena Dumitru (23 gare), a Michele Bredice (23 gare), a Carlo Finizio (20 gare), a Giulio Corvino (19 gare), a Roberto Capitanio (19 gare), al Presidentissimo e fondatore della società Lino Vetere (18 gare), a Teresa Cutone (15 gare), a Italo Olivieri (15 gare), a Filippo Placentino (12 gare), a Filippo Torella (12 gare), a Luigi Pretorino (12 gare). Premiati con belle targhe Marco Di Giovine (8 gare), Francesco Colucci (7 gare), Francesco De Matteis (7 gare), Angelo Polisena (6 gare), Antonio Lacava (6 gare), Lino Vannella (4 gare), Tonino Macciucca (4 gare) Girolamo Borrelli (4 gare), Cesare Di Iorio (4 gare), Alessandro De Pasquale (4 gare), Vito Ciavarella (2 gare), Claudio Ottaviano (2 gare). I medaglioni, invece, sono stati dati a coloro i quali, per vari motivi, non hanno potuto gareggiare e dare il proprio importante contributo alla propria società. I Saraceni di Lucera, dunque, hanno degnamente festeggiato il secondo anno di attività da incorniciare sotto tanti punti di vista, ma soprattutto per quanto riguarda il numero degli iscritti, giunti a 45 in un solo due anni, e le 70 gare disputate, fra cui i Campionati Italiani Fidal di Mezza Maratona, Maratona, 50 km e 100 Km, i Campionati Regionali Fidal di 10 km e Mezza Maratona, i Campionati Provinciali Fidal di 10 km e Mezza Maratona, le 12 tappe del CorriCapitanata e tante altre corse di varie distanze in Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Per iscriversi a “I Saraceni di Lucera” basta mettersi in contatto, in qualsiasi momento, con il Presidente Lino Vetere (tel. 3470521195) o con il Vice Presidente Gino Mastroluca (lavanderia Tina in Via Indipendenza, 27) e versare la quota di € 35. A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il completino da gara, la tuta, il completino di rappresentanza (offerti dallo sponsor UnipolSai di Fabio Colelli), il borsone e il giubbino (offerti dallo sponsor ECO.DEL. di Angelo Delle Donne).

