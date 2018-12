I Leoni e le Leonesse del karate foggiano trionfano in Campania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è svolta domenica al Palasele di Eboli la X edizione dell’Open Internazionale di Campania. Tra gli oltre 900 atleti che si sono sfidati su 10 tatami, e le circa 200 società sportive presenti, la Asd “LEONE” con soli 6 atleti iscritti alla competizione si è classificata diciassettesima ed è stata incoronata come migliore team della regione Puglia.

Il primo oro è arrivato grazie alla vice campionessa italiana Eleonora Pepe nella classe Under 21, categoria 55 kg. Fra i 32 atleti della Esordienti 45 kg, è salito sul gradino più alto del podio il campione regionale Giuseppe Leone. Medaglia d’argento per la vice campionessa italiana Desiree Eronia nella Cadetti 54 kg. Non andati a medaglia, malgrado le loro soddisfacenti prestazioni: Giuseppe Eronia (Senior 67 kg) il quale, sebbene fermo da quattro anni perché impegnato nell’Esercito Italiano, ha sfiorato il bronzo per un soffio; Chiara Mele (Cadetti +59 kg); Simone Di Tommaso (Senior 75 kg) alla sua prima gara FIJLKAM, penalizzato dall’ora tarda e dalla stanchezza arbitrale si è visto non riconosciuti due ottimi calci da ippon (3 punti ciascuno). Prima della pausa natalizia, gli atleti guidati con passione dal Maestro di Karate Cosimo Leone saranno impegnati in una competizione di gran rilievo, la Venice Cup di Caorle (VE) dal 13 al 16 dicembre, che assegnerà punti utili alle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020.