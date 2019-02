Gym Star Carapelle: tris di podi al Campionato Regionale Assoluto e festa per i 10 anni di agonismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La società Carapellese schiera in questa occasione l’Atleta e Tecnico FIPE (Federazione Italiana Pesistica) Luca Lo Russo (classe ’92) assieme al grande ritorno di suo fratello Christian Lo Russo (classe ’97), la sua fidanzata Janey Cucovaz (classe ’93), anch’essa Tecnico FIPE. I primi a scendere in pedana nella giornata di sabato 09 sono stati proprio i 2 fratelli, nelle categorie di peso 109kg (Luca) e +109kg (Christian).

Proprio Christian Lo Russo è stato artefice di una competizione a dir poco esemplare considerando soli 3 mesi di preparazione dopo uno stop di 2 anni: Christian è un affermato cuoco e il suo lavoro non gli consente di seguire un allenamento continuativo. Conquista la medaglia d’argento e il titolo di vice Campione Regionale Assoluto, sollevando nelle massime alzate 91 kg nell’esercizio dello strappo e 115 kg nell’esercizio dello slancio, sbagliando di pochissimo 125 kg che gli sarebbero valsi il nuovo record personale.

Luca Lo Russo che già durante il riscaldamento avvertiva lievi fastidi fisici, è sceso in pedana decidendo di mantenersi in sicurezza. Si è battuto per la conquista del primo posto ed una volta assicuratosi la medaglia d’oro, ha optato per una competizione in difesa, sollevando nelle massime alzate 80 kg di strappo e 100 kg di slancio, carichi che solitamente utilizza in allenamento. Conquista comunque il titolo di Campione Regionale Assoluto.

Nella giornata di domenica 10 febbraio è scesa in pedana Janey Cucovaz nella categoria di peso 71 kg, pesista dal 2016, dopo 15 anni di agonismo nella pallavolo, conquista la medaglia di bronzo dopo un’accesa competizione, con soli 7 kg di distacco dalla sua avversaria che conquista la medaglia d’argento. Solleva nelle massime alzate 40 kg nello strappo e 57 kg nello slancio, sbagliando per un pochissimo 62 kg. Durante la sua premiazione ha ricevuto i complimenti dell’ex vice Presidente Nazionale della Federazione Italiana Pesistica Maurizio Lo Buono, per la tecnica e la forza mostrata in gara. Il 2019 inoltre si apre in positivo per il Tecnico FIPE e Dottore in Scienze Motorie Francesco Perdonò che il prossimo marzo inaugurerà, a Foggia, la nuova palestra ‘’The Gym Studio’’, che vedrà la possibilità di svolgere Pilates, Pilates Reformer, Functional Training e Personal Training. E’ possibile visitare la struttura in Corso del Mezzogiorno 172/174 – Foggia. Vedremo in pedana gli atleti della Gym Star Carapelle il prossimo maggio in occasione delle qualificazioni ai Campionati Italiani di categoria.

