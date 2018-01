La Gym Star Carapelle da 8 anni in pedana: si apre la stagione sportiva 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La stagione sportiva della Pesistica Olimpica Italiana è iniziata con le Qualificazione ai Campionati Italiani di categoria. La Gym Star Carapelle, guidata dai Tecnici Pasquale e Francesco Perdonò presente per l’ottavo anno consecutivo, continua a farsi riconoscere. 5 gli atleti in pedana, di cui 3 donne che aprono la competizione e 2 uomini: Giovanna Schiavone di 43 anni, veterana della categoria 69kg che continua a stabilire i propri record personali affrontando la competizione con assoluta sicurezza, totalizza 74kg (32kg nello strappo e 42kg nello slancio in massime alzate); Pia Di Flumeri di 41 anni, della categoria 75kg fermatasi per un po’ di tempo e riprendendo la preparazione solo il mese scorso, mostra un’incredibile sicurezza di se ed una tecnica incredibilmente migliorata totalizzando 85kg (35kg nello strappo e 50kg nello slancio) piazzandosi 7* in classifica; Janey Cucovaz di 24 anni della categoria 75kg alla sua seconda gara di pesistica, artefice di una competizione esemplare, ricevendo i complimenti da molti per la tecnica eseguita, totalizza 90kg (37kg nello strappo e 53kg nello slancio) piazzandosi 6* in classifica. Gli ultimi due atleti schierati dalla Gym Star Carapelle sono rispettivamente: Pasquale Perdonò, 68enne impegnato nella categoria 62kg ricca di giovani, che conquista una meritatissima medaglia di bronzo facendo sfoggio di una tecnica perfetta e totalizzando 112kg (52kg nello strappo e 60kg nello slancio); Luca Lo Russo, sceso in pedana alle 19.00 e impegnato nella categoria +105kg, lotta all’ultimo chilo per il 5* posto in classifica in una categoria affollatissima: riesce nell’impresa e migliora i propri record in gara, totalizzando 198kg (85kg nello strappo e 113kg nello slancio). Presenti alla competizione anche le atlete fresche di Mondiali ad Anaheim (Los Angeles – California), Maria Grazia Alemanno, Jennifer Lombardo e l’olimpica di Rio de Janeiro 2016 Giorgia Bordignon, guidate dal Tecnico Alessandro Ficco. Il prossimo appuntamento che vedrà la Gym Star Carapelle presente sarà la Coppa Italia di Pesistica Olimpica di categoria il prossimo 10 giugno 2018.

