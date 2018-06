Gym Star Carapelle alla Coppa Italia 2018 schierata una coppia vincente fatta di amore, ghisa e medaglie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Domenica 10 giugno 2018 la seconda edizione della fiera più grande del mezzogiorno, Sportivity, organizzata a Gravina di Puglia, ha ospitato la fase regionale della Coppa Italia di Pesistica Olimpica FIPE. Dopo 10 anni di attività la Gym Star Carapelle guidata dai Tecnici Pasquale e Francesco Perdonó è sempre presente, questa volta con 2 atleti: il veterano Luca Lo Russo e la sua compagna Janey Cucovaz. La prima a scendere in pedana è proprio la venticinquenne Janey, in passato pallavolista per 15 anni e al suo terzo anno di agonismo nel mondo dei pesi, autrice di una competizione esemplare nella categoria fino a 75kg, ma dal suo punto di vista non semplice. Conquista il terzo gradino del podio e una meritatissima medaglia di bronzo nonostante una tendinite del sovraspinoso alla spalla destra, sollevando 40 kg nell'esercizio dello strappo e 50 kg nell'esercizio dello slancio. Janey, poco prima di questa medaglia di bronzo, ha conseguito un altro importante traguardo: lo scorso 7 aprile si è diplomata Istruttrice Tecnico Federale e Personal Trainer con la medesima Federazione, la FIPE (Federazione Italiana Pesistica – CONI), come il suo compagno Luca Lo Russo diplomatosi nell’aprile del 2012. Il secondo atleta a scendere in pedana è stato proprio Luca Lo Russo, venticinquenne della categoria +105kg, primo atleta della Gym Star al ritorno nelle competizioni agonistiche: anche lui rallentato dalla stessa tendinite del sovraspinoso, alla spalla sinistra, solleva 80 kg nello strappo e 105 kg nello slancio, un po' lontano dai suoi primati personali, ma nonostante ciò riesce a districarsi fra gli altri atleti della sua categoria conquistando il gradino più alto del podio, la medaglia d’oro e il titolo iridato di Campione Regionale Assenti per causa maggiore i ben noti Pasquale Perdonò, Giovanna Schiavone e Pia di Flumeri, della sezione Gym Star di Castelluccio dei Sauri. Questi 5 atleti saranno impegnati il prossimo 14 ottobre con la fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti.

