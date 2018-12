VIDEO - Per Grassadonia sconfitta figlia degli episodi. Esonero? "Senza penalizzazione a 5 punti dalla zona calda"

Per Grassadonia la sconfitta di Livorno è figlia degli episodi "che ti cambiano le partite". Il mister analizza così la sconfitta del Picchi. Sul rischio esonero ha commentato così: "Tutti gli allenatori sono a rischio, ad oggi saremmo fuori di cinque punti dalla zona calda". In mattinata vertice societario in cui si deciderà il futuro del mister. Al suo posto si fanno i nomi di Del Neri, Delio Rossi e Padalino.