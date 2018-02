Gran Prix d’Italia di nuoto: Giulio Ciavarella grande tra i grandi

Il primo appuntamento per il 2018 in vasca lunga in Italia coincide con il Meeting del Titanio – Gran Prix D’Italia che si è svolto nello scorso week end a Serravalle nella Repubblica di San Marino.

Il gotha del nuoto italiano era presente sul Monte Titano per testare la preparazione degli atleti in ottica Campionati Assoluti di Nuoto, in scena ad aprile a Riccione.

La Acsd Pentotary Foggia era presente con il suo atleta di punta, il diciassettenne Giulio Ciavarella nella sua prima uscita nella vasca olimpica da 50 metri; ben cinque le gare programmate dal coach Prof. Mario Ciavarella, oltre le distanze nei 50,100 e 200 dorso, in cui Giulio eccelle a livello giovanile da diversi anni, anche le velocissime prove nei 50 farfalla e 50 stile libero.

Grande la soddisfazione finale per l’atleta del ‘delfino’ avendo ottenuto nei 50 dorso non solo l’accesso alla finale Assoluta, dove partecipavano i migliori atleti italiani iscritti al trofeo, ma soprattutto la medaglia d’argento con i tempi di 26.35, che migliora il suo personale all time di ben 50 centesimi.

Sul gradino più alto del podio il pluricampione italiano trentaduenne Mirco di Tora, che ha preceduto Giulio di soli 10 centesimi, in una gara tiratissima. Nei 100 dorso centra l’accesso alla finale Assoluta che chiude al settimo posto in 57.60, seconda prestazione di sempre sulla distanza, oltre ad essere risultato il miglior atleta Juniors della gara. In finale Assoluta anche nei 200 dorso con l’ottavo posto finale, miglior Juniores in cui accede con il tempo di 2.07.69.

Migliora il proprio personale anche nei 50 farfalla con 27.13 mentre è in linea con i suoi tempi nei 50 stile libero. Prossimi obiettivi le finali dei Campionati di Categoria Pugliesi nei giorni 10 e 11 marzo allo Stadio del Nuoto di Bari ed i Criteria Giovanili a Riccione che lo scorso anno lo videro sul gradino più alto del podio come Campione Italiano dei 200 dorso mentre il team Pentotary sarà impegnato il prossimo fine settimana al Campionato Italiano di Nuoto Pinnato di Categoria ad Agropoli (Salerno) con ben 29 atleti qualificati.