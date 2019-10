A Cerignola il Gran Premio Sbk-challenge dell'Amicizia

A Cerignola la terza edizione del Gran Premio SBK riporta un momento di grande attenzione per quel che concerne il ciclismo praticato dai bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni.

Ospitare domenica 6 ottobre la prima prova del Challenge dell’Amicizia nella specialità dello short track (fuoristrada) è un piacere e al contempo un onore in seno alla Special Bike Cross Country per dare la massima visibilità al movimento giovanile pugliese.

Nelle precedenti edizioni, l’entusiasmo è rimasto immutato ma la voglia di far crescere questa gara ha spinto gli organizzatori capitanati dal maestro di mountain bike Vito Diciolla a migliorare ogni aspetto: “Vogliamo essere un biglietto da visita per la nostra città di Cerignola affinchè la nostra manifestazione possa essere un riferimento che vada oltre l’aspetto sportivo stimolando l’aspetto della socialità integrata alla pratica sportiva. In questo abbiamo l’appoggio dell’amministrazione comunale del sindaco Franco Metta e dell’assessore allo sport Carlo Dercole che ci hanno riconosciuto come valido esempio di promuovere un ciclismo sano e completo”.

La gara si svolgerà al mattino (ritrovo alle 8:30 e partenza alle 10:00) all'interno della pista di mountain bike Special Bike Cross Country adiacente il Palazzetto dello Sport in via dei Mandorli su un circuito pianeggiante di 550 metri da ripetere più volte (G1 - 1 giro, G2 - 2 giri, G3 - 4 giri, G4 - 5 giri, G5 - 6 giri, G6 – 7 giri).