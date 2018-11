Giovanissimi lottatori crescono: al PalaPellicone di Ostia podio per gli atleti dell'Asd Evolution Artagon Foggia

Nuovo appuntamento con la lotta italiana nel fine settimana al PalaPellicone di Ostia. Sabato 3 novembre è andato in scena il Gran Premio Giovanissimi dedicato alle classi Esordienti “A” e Ragazzi/e delle specialità greco-romana e femminile: più di 200 gli iscritti che hanno calcato le materassine romane per una giornata intera di competizioni.

L' A.S.D. Evolution Artagon Foggia presente alla manifestazione con 4 atleti ha raggiunto le fasi finali con tutti gli atleti nella specialità greco-romana. Dopo aver superato le eliminatorie tenutesi nella mattinata, nel pomeriggio gli stessi disputavano due finali per il primo e secondo posto e due finali per il terzo e quinto posto. La gara, iniziata come da programma alle 10:30, è terminata con le premiazioni alle 17:00.

Primo posto e relativa medaglia d'oro per Umberto Palatella categoria Ragazzi peso -48 kg, medaglia d'argento per Tommaso Torraco categoria Esordienti “A” peso -38 kg, medaglia di bronzo per Francesco Morlino categoria Esordienti “A” peso -52 kg e quinto posto per Simone Iacobucci, alla sua prima esperienza nella categoria Ragazzi peso -38 kg.

Domenica 4 novembre, invece, si è tenuto il Trofeo delle Regioni a squadre dedicato alle classi cadetti e junior di tutti e tre gli stili: una gara con classifica dove si sono sfidati i team di sei regioni iscritte. La Puglia si è classificata al terzo posto. A rappresentare la Puglia anche due atleti della società di Capitanata, Simona Nardella e Luigi Pio Panniello, che con i loro risultati hanno contribuito al prestigioso risultato.