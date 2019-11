Scherma, Gran Premio Giovani a Ravenna: buona prova per gli atleti foggiani. Mastrullo tra i migliori dieci

Buona prova degli atleti del Circolo Schermistico Dauno nella Prima Prova Giovani svoltasi a Ravenna nel corso dell'ultimo weekend. Il miglior piazzamento è stato conseguito da Marco Mastrullo, che ha concluso al nono posto. L'atleta foggiano è risultato il migliore dei “Cadetti” (fascia d'età inferiore) qualificati per partecipare alla categoria “Giovani” ed ha ceduto a Daniele Franciosa (15-8) nell'assalto valido per l'accesso al tabellone degli otto. In precedenza, Mastrullo aveva battuto Leonardo Tocci (15-10) e Arnaldo Piserchia (15-13) in un derby tutto foggiano.

Quindicesimo posto per Emanuele Nardella, sconfitto da Lorenzo Roma (15-11). In precedenza, Nardella aveva superato Luca Fioretto (15-14), al termine di una bella rimonta. Conquista il ventisettesimo posto Ciro Buenza, mentre si registrano buone prove anche per gli atleti Nicola Guascito, Arnaldo Piserchia, Davide Cicchetti, Emanuele Caricchia e Eliana Nappi.

Gli atleti sono stati seguiti in pedana dai tecnici Benedetto Buenza e Andrea Stroppa.