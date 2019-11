Tris Audace. Loiodice, Longo e Marotta travolgono il Gladiator

Prima vittoria esterna, la seconda consecutiva dopo l’arrivo di mister Feola, Gladiator battuto 0-3 con una prestazione importante. Il tecnico gialloblù copia e incolla l’undici vittorioso di domenica scorsa: 4-2-3-1 con Loiodice-Longo-Marotta alle spalle della punta Rodriguez.

I padroni di casa di mister Borrelli si schierano con il 3-5-2 con Troianello-Di Paola coppia offensiva. Pronti e via e Audace subito vicinissima al gol con il colpo di testa di Rodriguez sul perfetto cross di Loioidice: palla di pochissimo fuori. Il Gladiator risponde subito con il tiro dalla media distanza di Ziello: Cappa si distende in corner. Al 19esimo, il Cerignola passa. Il difensore di casa Sall sbaglia il disimpegno, triangolo Rodriguez-Loiodice e rete perfetta di quest’ultimo.

Lo 0-1 dona più certezze ai gialloblù che s’impossessano della partita. Longo si vede bloccare il suo tiro, poco dopo traversa piena di Loiodice con un gran tiro di controbalzo. Lo stesso esterno gialloblù si vede costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio, al suo posto Sansone. Il gol ospite è nell’aria e arriva al minuto 46. Bellissimo scambio Marotta-De Cristofaro che serve un cioccolatino a Rodriguez: palla da depositare solamente in rete. 0-2 all’intervallo.

In avvio di ripresa, il Cerignola da il colpo del ko. Affondo di Sansone e palla perfetta per Marotta che non sbaglia: 0-3 e sipario chiuso. Il Gladiator non riesce a reagire, il Cerignola amministra e così la partita scivola via fino al novantesimo. Primo blitz esterno dei gialloblù. Ora testa all’importante sfida di domenica prossima, quando al Monterisi arriverà il Fasano.

IL TABELLINO

Gladiator - AUDACE CERIGNOLA 0-3

(primo tempo 0-2)

MARCATORI: 19′ Loiodice, 46′ pt Rodriguez, 49′ Marotta

Gladiator (3-5-2): Zagari, Landolfo, Sall, Maraucci, Andreozzi (52′ Pantano), Ziello (81′ Odjè), Vitiello (52′ Rekik), Marzano, Di Finizio (65′ Di Pietro), Troianiello (62′ Pesce), Di Paola. A disposizione: De Lucia, Ioio, Saccavino, Di Monte. All: Borrelli.

AUDACE CERIGNOLA (4-2-3-1): Cappa, Celentano, Rosania, Longhi, Russo, De Cristofaro (74′ Muscatiello), Coletti, Marotta (78′ Caiazza), Longo (58′ Di Cecco), Loiodice (41′ Sansone), Rodriguez (83′ Martiniello). A disposizione: Tricarico, Syku, Alfarano, Sindijc. All: Feola

NOTE:

Ammoniti:

Marzano, Sall (G); Marotta, Rosania, Rodriguez (C)

RECUPERO :

Primo tempo: 3’ minuti

Secondo tempo: 5 minuti

Angoli: 7-3