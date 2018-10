Il 'Giro d'Italia' è pronto a tornare sul Gargano: la scia rosa taglierà il traguardo nella città di San Pio?

Il giro d'Italia è pronto a tornare sul Gargano. L'ultima volta fu il 14 maggio del 2017 quando la scia rosa attraversò il promontorio e tagliò il traguardo di Peschici per la seconda volta. Le istituzioni del territorio sono al lavoro per chiudere con gli organizzatori. La tappa, l'unica in Puglia, dovrebbe attraversare Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, città di San Pio dove è previsto l'arrivo. Dovrebbe essere la sesta tappa del 16 maggio.