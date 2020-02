Pioggia di medaglie per la Gym Asd: le atlete foggiane incantano e dominano i campionati individuali regionali

Ancora una pioggia di medaglie per la Gym Asd - Associazione Sportiva Dilettantistica di ginnastica artistica foggiana di Stefania Solimeno, che sta dominando i campionati individuali regionali.

Alle gare nelle categorie LB e LB3, svoltesi il 23 febbraio scorso presso la palestra Angiulli di Bari, la Gym ha concorso con 11 ginnaste che hanno conquistato 4 primi posti, 5 secondi posti, un terzo posto ed un quinto posto. Per la categoria LB3 (esibizioni su tre attrezzi: trave, volteggio, corpo libero) si sono così classificate: 1° posto Noemi Forcelli (A2); 2° postoCognetti Martina (A3);

2° posto Giulia Monaco (A4).

Per la categoria LB (esibizioni su quattro attrezzi: trave, volteggio, corpo libero e parallele) si sono così classificate: 1° posto (A1) Mia Cervia; 2° posto (A3) Costanza Finizio; 1° posto (J1) Martina Di Gioia; 2° posto (J1) Aida Lo Mele; 1° posto (J2) Ludovica Severo; 2° posto (J2) Marta Panunzio;

3° posto (J2) Francesca Lovallo; 5° posto (J1) Sara Napolitano.

Non più tardi di una settimana fa la Gym Foggia ha conquistato altri 5 titoli al Campionato individuale regionale LD e LC. Per la categoria LD si sono classificate: rispettivamente al 1° e 2° posto (A3) Martina e Francesca Lannunziata; al 1° posto (A4) Jasmin Valente. Per la categoria LC hanno conquistato: rispettivamente il 1° e il 2° posto (A2) Giulia Ronca e Sofia Lovasto e 1° posto (J3) Giulia Di Corcia.

La Gym Asd, affiliata alla FGI e al Coni, è nata a Foggia nel 2016 dal sogno dell’istruttrice federale Stefania Solimeno, ex ginnasta ed oggi affermata professionista nel settore della ginnastica artistica.

I successi collezionati in questi anni di attività hanno dato merito alla professionalità, alla determinazione e al grande impegno di istruttori e ginnaste, un impegno fatto di allenamenti quotidiani, intensi e appassionati, in un clima di forte condivisione. Il tutto, nel massimo rispetto della normativa sulla sicurezza (di impianti e attrezzature) a tutela della salute e del benessere di tutte le ginnaste, a partire dalle più piccole che si avvicinano già dai 3 anni a questa disciplina.