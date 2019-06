Un secondo posto e altri tre ragazzi in top ten: grandi risultati per l'Asd Ginnastica Capitanata ai campionati nazionali di Rimini

Si sono conclusi ieri i campionati nazionali di ginnastica artistica in programma a Rimini. Risultati e soddisfazioni non sono mancati per i giovani atleti foggiani dell'Asd Ginnastica Capitanata.

Il risultato più prestigioso lo ha ottenuto Ivan Sacco, giunto secondo nella categoria LA-3° fascia con un punteggio di 35.000. Ottimi risultati anche per Samuel Rossiniello, sesto nella categoria LA e Francesco Cetta, giunto ottavo.

Tra le ragazze, spiccano il quinto posto (su oltre cento ginnaste in gara) di Martina Albanese (cat. LB), il quattordicesimo posto di Nicole Bianchi (su 120 ginnaste) categoria LB, e il 50esimo posto dell'esordiente Alessandra Grella.

Grande risultato anche per Maria Cardinale, categoria allieve LB, posizionatasi all'undicesimo posto con il decimo miglior punteggio nazionale.

Buon debutto anche per la piccola Sara De Rosa, che è riuscita a chiudere con un punteggio di 53.450 nella categoria LB-A3.

"Grandi i nostri ginnasti che ce la mettono tutta ogni volta per portare a casa il massimo. Siamo orgogliosi di voi, continuate così", il commento delle allenatrici Paola ed Elena Verile.