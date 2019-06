Il Gargano scrive la storia del nuovo Milan: l'ok tra Maldini e Giampaolo in mezzo al mare di Rodi

Secondo quanto riporta SportMediaset l'intesa tra Paolo Maldini e il prossimo ct del Milan, Marco Giampaolo, sarebbe avvenuta nel week-end appena trascorso a Rodi Garganico, dove l'attuale tecnico della Sampdoria era in vacanza a bordo di un catamarano. Il dirigente e bandiera rossonera ha raggiunto il mister in Puglia. Qui i due avrebbero trovato l'accordo "in mezzo al mare" scrive SportMediaset.

