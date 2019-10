Al Trofeo Coni festeggia il Circolo Schermistico Dauno: Gaia Carafa vince il titolo nella sciabola femminile

Un importante successo e una pioggia di convocazioni in azzurro per il Circolo Schermistico Dauno. L'atleta Gaia Carafa ha vinto il Trofeo Coni di Sciabola Femminile, nel corso delle finali disputate a Capo Rizzuto (in Calabria) lo scorso 27 settembre. A Gaia vanno le congratulazioni del presidente Antonio Tanzi e di tutto il Circolo.

Buone notizie arrivano anche dai Master e dai Cadetti. Gabriella Lo Muzio e Concetta Talamo sono state convocate per i Mondiali Master che si svolgeranno nei prossimi giorni in Egitto. Le atlete del Circolo disputeranno sia la prova individuale (prevista il 5 ottobre), sia la prova a squadre (il 6 ottobre) di sciabola.

Nella categoria Cadetti il Circolo Schermistico Dauno piazza cinque atleti tra i venti convocati della squadra italiana di sciabola che parteciperà alla gara individuale del circuito europeo Cadetti in programma a Godollo in Ungheria il prossimo 5 ottobre. Si tratta di Emanuele Nardella, Marco Mastrullo, Davide Cicchetti, Andrea Guida e Arnaldo Piserchia, seguiti dallo staff tecnico della sciabola composto dai maestri Benedetto Buenza, Emidio Rinaldi e Stroppa Andrea.