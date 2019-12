Gaia Carafa vince a Lucca, Davide Cicchetti ok a Eislingen. Brillano gli atleti del Circolo schermistico Dauno

Grande risultato per Gaia Carafa. L'atleta del Circolo Schermistico Dauno ha vinto la Prima Prova Nazionale Under 14 di sciabola, categoria allieve, tenutasi a Lucca lo scorso 30 novembre. Dopo la fase a gironi, conclusa con tutte vittorie, Carafa ha battuto Anna Gambogi (15-4), Sara Arena (15-9), Giada Likaj (15-9), Morena Manzo (15-12) ed in finale Francesca D'Orazi (15-13). A Gaia Carafa i complimenti del presidente e di tutto il Circolo Schermistico Dauno.

Grande prestazione anche di Davide Cicchetti che conquista un eccellente ottavo posto nella gara del circuito europeo Cadetti, tenutasi domenica scorsa ad Eislingen. Buona la prova anche di Marco Mastrullo che si piazza al tredicesimo posto.