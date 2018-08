Il Futsal Monte Sant’Angelo promosso in Serie C1

Con il comunicato ufficiale numero 7 del 8 agosto 2018 il Futsal Monte Sant’Angelo, squadra di calcio a 5 della città dell’Arcangelo, è ufficialmente promosso nel campionato di Serie C1.

La squadra di Monte Sant’Angelo rappresenterà la provincia di Foggia e il Gargano nella nuova serie. Al suo terzo anno di attività, la società fa il salto di categoria e per la prima volta nella storia del calcio a 5 montanaro affronterà il campionato di serie C1.

Sarà una stagione lunga, fatta di trasferte che vedranno i garganici in giro per la Puglia, partendo da Margherita di Savoia e Trinitapoli, passando per i campi di Bitonto, Palo del Colle,Mola, Conversano,Monopoli,Ostuni,Andria, e arrivando a Talsano e Brindisi.

La società in questo giorno di gioia vuole ricordare il suo dirigente Giovanni Gatta, scomparso lo scorso mese di dicembre, uno degli artefici della nascita di questo movimento.