Cittadino di rigore, poi il Foggia resiste in dieci: a Francavilla vittoria e primo posto

Altri tre punti pesanti quanto sofferti. Perché giunti giocando ancora una volta una porzione di match in inferiorità numerica (espulso Viscomi al 25' del secondo tempo, ndr) e perché giunti nella giornata in cui il Bitonto impatta in casa della Gelbison.

Il Foggia espugna anche il 'Fittipaldi' di Francavilla in Sinni: un successo fondamentale per il Foggia, che a una giornata dal termine del girone di andata riaffianca il Bitonto tornando a condividere il primato. Decide un gol di Cittadino, freddissimo dal dischetto, come capitan Gentile, oggi assente per squalifica.

La classifica dice che il Foggia ha conquistato fin qui 34 punti in 16 partite, con il miglior ruolino di marcia in trasferta (17 punti sui 24 a disposizione) e la seconda miglior difesa. Mica male.