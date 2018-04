La Fovea Embers miete successi anche tra i giovani: tre Under 12 convocati nei try out per accedere alla Nazionale

Dopo l’ottimo esordio nel campionato di Serie C e quello nella Lega del Mare per la sezione amatoriale, la Fovea Embers continua nel proprio momento magico anche grazie al settore giovanile. Quello che è stato sempre un fiore all’occhiello del baseball foggiano, continua a mietere successi e a inanellare soddisfazioni. Nella giornata di ieri 25 aprile, infatti, 3 ragazzi del sodalizio presieduto da Gianni Vitrani, sono stati impegnati nei ‘try out’ Under12 per accedere alla Nazionale Italiana di categoria. Si tratta di Christian Massaro (2006) Cristian Vivoli (2006) e Rocco Stefano (2007). Continua la buona tradizione foggiana in tal senso, dopo che, in passato, l’associazione ha già fornito Sammartino Gabriele e Strippoli Francesco alla stessa Nazionale.

La prossima settimana, invece, ci sarà l’esordio della squadra Under15 nel campionato regionale. Oltre a giocare contro Taranto, i foggiani andranno anche in terra abruzzese per affrontare Termoli e Atri, il tutto per permettere ai dauni di giocare qualche partita in più.

“La nostra società crede molto nel progetto giovani – sostiene il tecnico e responsabile del settore giovanile, Alfredo Strippoli – e questi sono solo alcuni risultati. Andare fuori regione con gli Under15 non ci spaventa, anche se rappresenterà un costo ulteriore per l’associazione, ma la soddisfazione di essere riusciti a dare l’opportunità di giocare a questi ragazzi è tanta”.