Foggia-Empoli al calcio d'inizio, le formazioni. In 12mila allo 'Zac'

Calcio d'inizio della partita Foggia-Empoli, in programma allo stadio Zaccheria di Foggia, e valida per il recupero della 29^ giornata del campionato di Serie B.

In campo, confermati Mazzeo e Nicastro in attacco, mentre Martinelli vince il ballottaggio con Loiacono. Il centro campo vedrà schierati Deli - Agnelli - Agazzi, fuori Greco. Mister Stroppa ha deciso quindi per lo schema 3-5-2 con Guarna; Tonucci, Camporese, Martinelli; Gerbo, Agnelli, Agazzi, Deli, Kragl; Mazzeo, Nicastro.

Mister Andreazzoli, invece, risponde con un 4-3-1-2 schierando in campo Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Brighi; Zajc; Rodriguez, Caputo. I toscani, lo ricordiamo, sono al momento in testa alla classifica con 63 punti, mentre saranno più di 12mila i tifosi rossoneri che, anche nel giorno di Pasquetta, hanno deciso di rimanere in casa per sostenere i colori del cuore.