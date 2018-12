Errori e prodezze allo Zaccheria: Noppert e Iemmello sbagliano, Gerbo salva il Foggia

Errori e giocate di alto livello, contestazioni e incitazioni, nord contro sud, alta classifica contro lotta per la salvezza. C’è stato un po’ di tutto nell’ultima gara dell’anno, situazioni ossimoriche che hanno finito per azzerarsi. Logico il risultato, un 2-2 che forse accontenta più il Verona, e produce qualche rammarico tra i rossoneri, che di occasioni per vincerla ne hanno avute, eppure senza la prodezza di Gerbo sarebbero usciti dallo Zaccheria senza neppure un punto. Una sfida folle, carica di episodi, e giocata in un clima infuocato nel quale l’arbitro Forneau non sempre è apparso efficace come pompiere.

