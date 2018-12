Iemmello non basta, il Foggia stenta ancora, col Venezia quinto pari consecutivo. E la Sud contesta Grassadonia

Da una parte c’è la Sud che al consueto invito a palesare gli attributi, per la prima volta intona un coro per l’allenatore, e non è un canto d’amore. Curioso che proprio un anno fa, sempre con il Venezia in casa, la Sud destinò lo stesso trattamento a Stroppa. Dall’altra c’è la Nord che si rifiuta di salutare la squadra. Basta e avanza per descrivere il sentimento generale che alberga nell’ambiente.

Il Foggia stenta ancora, pareggiando contro un Venezia tutt’altro che intraprendente, eppure rischiando di perderla nella ripresa. Non è bastato il ritorno al gol di Iemmello (trascinatore per tutto il match), né l’impiego contestuale del tridente pesante con Mazzeo e Galano. La squadra ha ancora una volta lamentato problemi nello sviluppo della manovra, perdendo presto le misure, e mostrandosi incapace di cambiare ritmo e volto al match nella ripresa, dove alla fine è addirittura il Venezia a poter recriminare per il palo di Vrioni e un paio di occasioni ghiotte giunte negli ultimi assalti.

