Per Nember non ci sono scuse: “Secondo tempo peggiore della stagione. Grassadonia? Siamo tutti in discussione”

Commentare il pari con il Venezia cercando spunti positivi è dura. E stavolta neppure Nember cerca alibi nella prestazione dei suoi, specie il secondo tempo a suo dire “uno dei più brutti mai visti a Foggia”. Ed è una frase che fa rumore più delle altre. Se sarà l’anticamera di una condanna definitiva per Grassadonia lo dirà il tempo.

Condanna il secondo tempo, pessimo soprattutto sotto il profilo mentale dopo una prima frazione che non avrà fatto strabuzzare gli occhi agli esteti più integralisti, ma che neppure è stato così da buttare: “Abbiamo preso gol in maniera sciocca. Ci danno fastidio tutti questi punti persi. Alla penalizzazione non dobbiamo pensare più, già c’era a inizio stagione. Ma mi girano le scatole per i punti regalati. E’ mancata la svolta nel secondo tempo, il primo è stato diverso, abbiamo avuto delle occasioni. Ma nella ripresa il Venezia ha sciupato almeno tre occasioni”.

Capitolo allenatore. Grassadonia è in bilico? Il diesse non si sbottona: “Siamo tutti in discussione, anche i calciatori, anche il diesse. Rifletteremo su tutto”. Ma il tempo delle scuse sembra essere terminato: “La colpa è nostra, non c’entrano gli episodi. Sono stufo di dover Sono stufo di dover sempre giustificare”.

