Rissa nell'intervallo di Foggia-Taranto, maxi stangata del Giudice sportivo: 5 turni di squalifica ad Anelli, 3 a Ninni Corda

Costa caro al Foggia l'infuocato intervallo della sfida con il Taranto. Il difensore ha rimediato 5 giornate per aver tentato prima di colpire il tecnico Ragno e per aver sputato a un avversario. Tre turni al tecnico per comportamento irriguardoso all'indirizzo dell'arbitro e per aver partecipato al parapiglia con i calciatori della squadra avversaria. Una giornata di squalifica anche per Di Masi