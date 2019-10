Foggia - Taranto, incontro "ad alto rischio": derby aperto solo ai tifosi foggiani

"A seguito della determinazione in data 25 settembre 2019 con cui l’Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive ha rilevato che l’incontro di calcio Foggia – Taranto risulta tra quelli “connotati da profili di rischio", su proposta del Questore, il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha adottato, in occasione dell’incontro di calcio in programma presso lo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia per il giorno 6 ottobre prossimo, la seguente prescrizione: vendita tagliandi ai soli residenti nella Provincia di Foggia". Così una nota della Prefettura.