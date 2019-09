Anche Foggia vs Taranto è gara a rischio: l'osservatorio consiglia la vendita dei biglietti controllata

Gara a rischio, ma senza divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Almeno per ora. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno si è così pronunciato sul derby tra Foggia e Taranto, in programma domenica 6 ottobre e catalogata tra le gare connotata da profili di rischio.

Contrariamente al derby con il Cerignola, "non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS" e quindi le autorità di pubblica sicurezza - previa riunione con le società interessate - sono pregate di valutare la fattibilità di alcune misure organizzative, ovvero la "vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite stabilito dalle Autorità di P.S., nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità"; la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara; la trasmissione a cura della società sportiva ospitata dell’elenco degli acquirenti rispettivamente alle Questure di Taranto e Foggia comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10,00 del giorno della gara; l'impiego nel settore ospiti di volontari della società ospitata con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward) e infine adeguata comunicazione ai tifosi delle società sportive interessate.