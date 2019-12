Pioggia di squalifiche in casa Foggia: due turni a Viscomi, uno a Di Masi e Salvi. Fermati anche Corda e Cau

Sarà un Foggia piuttosto rimaneggiato - e senza la sua guida in panchina - quello che andrà a giocare la sua ultima gara del 2019 allo Zaccheria contro il Gladiator. Il Giudice Sportivo, infatti, ha squalificato per due turni il difensore Viscomi (espulso nella sfida di Francavilla), e per un turno Di Masi e Salvi, ammoniti in regime di diffida.

Contestualmente, è arrivata anche la giornata di squalifica per il tecnico Ninni Corda reo di "essere entrato sul terreno di gioco invitando i propri calciatori a ritardare la ripresa del gioco"; stessa pena anche per il suo vice, Roberto Cau "per avere fatto indebito ingresso sul terreno di gioco e rivolto espressioni minacciose all'indirizzo di un calciatore avversario".