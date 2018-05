il Foggia attende lo Spezia: allo Zaccheria, per difendere il fortino e l'onore

Un punto separa Foggia e Spezia. La gara dello Zaccheria, penultimo appuntamento interno della stagione per i rossoneri di Stroppa. Una sfida per l’onore, ché di playoff non è più il caso di parlare, anche se l’aritmetica dà ancora delle chance. Poche, per la verità. Stroppa ha provato a caricare la squadra: “Proviamo a vincerle tutte”. Ma, appunto, serve la convinzione. Quella che a Cittadella è sembrata mancare, appesantendo ulteriormente le gambe dei giocatori, già provate da un girone di ritorno tiratissimo durante il quale il Foggia ha macinato punti, superato avversarie e accarezzato il sogno di conquistare l’ottavo posto. La sconfitta con il Cittadella ha verosimilmente messo la parola fine agli obiettivi più ambiziosi, ma contro lo Spezia l’onore e lo Zaccheria vanno rispettati. Anche per riscattare l’amara sconfitta dell’andata, anche allora era un festivo (l’Immacolata, ndr), quando la squadra di Stroppa, già provata da numerose assenze, perse di misura per un gol di Gilardino.

Foggia-Spezia: le probabili formazioni

QUI FOGGIA – Stroppa potrebbe cambiare qualcosa in tutti i reparti. In difesa Tonucci ha la chance di ritornare, da capire al posto di chi. Calabresi è una possibilità, ma forse anche Camporese potrebbe tirare il fiato. A centrocampo riecco Agazzi che dovrebbe prendere il posto di Agnelli. Torna a disposizione anche Kragl, che però non è al top e potrebbe anche partire dalla panchina. In avanti chance per Beretta, accanto a Mazzeo. Scalpita Floriano.

QUI SPEZIA – Gallo senza Juande, Mastinu e Palladino e lo squalificato Lopez, quest’ultimo sostituito da Augello. A completare il quartetto difensivo ci saranno De Col, Terzi e Giani. A centrocampo Bolzoni guiderà la mediana con Maggiore e Pessina ai lati. Dubbi in attacco: il trequartista dovrebbe essere ancora De Francesco, ma Ammari spera. In avanti Granoche e Forte favoriti su Gilardino e Marilungo.

FOGGIA (3-5-2) Noppert; Tonucci, Loiacono, Calabresi; Zambelli, Agazzi, Greco, Deli, Rubin; Beretta, Mazzeo. All. Stroppa

SPEZIA (4-3-1-2) Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Augello; Maggiore, Bolzoni, Pessina; De Francesco; Granoche, Forte. All. Gallo