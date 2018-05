Floriano e super Tonucci, il Foggia va. Spezia battuto 2-1

Tre gol ed emozioni sufficienti per rendere piacevole una gara che in termini di classifica, forse, non aveva granché da dire. In attesa che il Perugia (impegnato oggi alle 18) dica se il Foggia può ancora sperare in qualche modo nell'ottavo posto, i rossoneri trovano una bella vittoria contro la squadra di Gallo.

Emozionanti, in particolare, gli ultimi minuti del match, almeno a partire dalla fenomenale sforbiciata con la quale Tonucci ha firmato il raddoppio e la sua prima rete in rossonero. Da lì in poi le emozioni sono piovute a grappoli, dal gol di Marilungo, alle due occasioni non concretizzate da Beretta (salvataggio sulla linea e un palo), per un finale sicuramente avvincente e per nulla noioso.

Ha vinto il Foggia, meritatamente, in una partita nella quale Stroppa ha sorpreso effettuando diverse rotazioni in difesa, centrocampo e attacco. Una di queste, Floriano, ha premiato il tecnico realizzando la prima rete; stesso discorso per Tonucci, da diverse settimane rimasto in panchina (anche per un calo fisico evidente e la contestuale affermazione di Calabresi), e oggi riproposto sul centrodestra.