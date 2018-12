Al Candelaro si punta sui giovani: ecco i nuovi impianti sportivi dell'oratorio Sacro Cuore

Sono stati inaugurati, ieri, 8 dicembre, i nuovi impianti sportivi dell’Oratorio Sacro Cuore. Una mattinata storica per la Comunità Salesiana e per la Comunità del Rione Candelaro, resa ancor più importante dalla presenza all’inaugurazione del Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana Don Angel Fernandez Artime. L’inaugurazione rientra in un anno molto importante per la Comunità Educante del Sacro Cuore. Infatti proprio nel 2018 si festeggia il 50esimo anno della presenza dei salesiani di Don Bosco a Foggia.

Al taglio del nastro hanno partecipato oltre al Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana Don Angel Fernandez Artime, anche il Sindaco di Foggia Franco Landella, e tantissimi fedeli e cittadini foggiani, che da oggi vedono totalmente rinnovato e nuovamente fruibile uno dei luoghi più importanti per l’educazione dei giovani del Rione Candelaro.

Il complesso sportivo ospiterà numerose attività di RiGenerAzioni, un progetto selezionato da Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Proprio grazie a RiGenerAzioni è stato possibile uno degli interventi strutturali che hanno riguardato il complesso sportivo. Infatti all’interno del progetto è stata finanziata la ristrutturazione della recinzione.

Le attività di RiGenerAzioni, partite da qualche mese, puntano alla creazione di una comunità educante permanente per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni di Rione Candelaro. Diciotto sono i partner coinvolti, tra cui l’Aps Sacro Cuore, che opera quotidianamente nel contesto dell’Oratorio Salesiano del Sacro Cuore ed è soggetto capofila di RiGenerAzioni.