Prima la salvezza poi il resto. Il Foggia torna allo 'Zac': con la Pro Vercelli vietato sbagliare

Il bello della Serie B è che non si ferma mai, e questo se da un lato ti obbliga a stare sempre sul pezzo – anche dopo una bella vittoria – contestualmente ti consente di rimetterti subito in carreggiata dopo un’amara sconfitta. Quattro giorni dopo il 3-1 patito al ‘Tardini’ il Foggia scende di nuovo in campo in un turno infrasettimanale insolito, ma prezioso in termini di classifica. Perché la Pro Vercelli è in piena zona retrocessione, e batterla vorrebbe dire tenere sempre alla giusta distanza le zone basse della classifica. Poi si potrà pensare all’Empoli nel lunch match di Pasquetta, magari accantonando il sogno playoff, almeno fino a quando la quota 50 non sarà raggiunta.

Foggia-Pro Vercelli: le probabili formazioni

QUI FOGGIA – Come già preannunciato alla vigilia della trasferta di Parma, Stroppa recupera Zambelli, e non è da escludere che possa essere impiegato già dal primo minuto. Cambio in difesa, per la squalifica di Loiacono, che sarà quasi certamente sostituito da Martinelli, destinando alla panchina Arturo Calabresi (ancora zero minuti in rossonero). Non sono da escludere novità anche a centrocampo, magari con l’impiego di Scaglia al posto di uno tra Agnelli e Deli, o di Agazzi per Greco. In avanti chance per Duhamel che contende il posto a Mazzeo o Nicastor.

QUI PRO VERCELLI – Grassadonia deve rinunciare a Bertosa, Konate, Alex e Kanoute. Il tecnico ex Paganese dovrebbe confermare il 3-5-2 con Morra e Reginaldo in avanti. A centrocampo sarà Vives il metronomo, affiancato da Germano e Castiglia.

Foggia (3-5-2) Guarna; Tonucci, Camporese, Martinelli; Zambelli, Agnelli, Greco, Scaglia, Kragl; Nicastro, Duhamel. All. Stroppa

Pro Vercelli (3-5-2) Pigliacelli; Gozzi, Bergamelli, Alcibiade; Ghiglione, Germano, Vives, Castiglia, Mammarella; Morra, Reginaldo. All. Grassadonia