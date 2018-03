Due gol in cinque minuti per piegare la ‘Pro’: il Foggia vince, ma quanta sofferenza

Brutto ma vincente. E il risultato è forse l’unica cosa che conta. Il Foggia vince soffrendo contro una Pro Vercelli mai doma e pericolosa fino alle battute finali. Sono bastati cinque minuti, tra la perla di Deli e l’inzuccata imperiosa di Martinelli, per rimontare lo svantaggio giunto in avvio grazie a Reginaldo. Un’altra rimonta dopo quella col Cesena: ma se la gara contro i romagnoli era stata caratterizzata da un dominio pressoché totale dei satanelli, lo stesso non si può dire della gara di oggi. Un Foggia spesso in affanno, lento e impreciso sia in fase di costruzione che in difesa. A decidere sono stati il gesto di un singolo e un gol su calcio piazzato. Per far paura all’Empoli, a Pasquetta, servirà molto di più.

Seguono aggiornamenti