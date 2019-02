Foggia-Pescara: trasferta vietata ai tifosi ospiti

Nella gara tra Foggia e Pescara non ci saranno i tifosi ospiti. E' quanto disposto dal Prefetto di Foggia, in un'ordinanza inviata nella giornata di ieri, che vieta la vendita di tagliandi per la partita - in programma domenica 10 febbraio alle ore 15 - a tutti i residenti della regione Abruzzo, inclusi quelli in possesso di fidelity card.

Il divieto non è circoscritto al settore ospiti dello stadio Zaccheria, ma a tutti i settori dello stadio.

Il provvedimento appare come una logica conseguenza degli scontri avvenuti lo scorso anno nei minuti che precedettero l'inizio della partita tra rossoneri e biancazzurri. Scontri in seguito ai quali ci furono diversi arresti e daspo.

