Foggia-Pescara: le probabili formazioni

Lo scorso anno finì 1-0 per gli abruzzesi, allora allenati da mister Zeman. Una sconfitta ingiusta e immeritata, che però divenne un trampolino di lancio per il nuovo Foggia, reduce dal pesante restyling apportato da Nember nel mercato di riparazione. Da lì partì la risalita dei rossoneri che si fermarono a un passo dalla zona playoff. A distanza di un anno la situazione non è cambiata molto. Il Pescara è un po’ più su in classifica, mentre il Foggia è alla ricerca di punti per avvicinarsi alla zona serenità. Certo, una sconfitta oggi non sarebbe ben accetta, ma comunque la sfida con gli abruzzesi può rappresentare una chance grossa, una occasione per partire davvero, senza nuovi inciampi, senza che il motore si ingolfi ancora. Servirà una prova di gruppo, una gara intrisa di cattiveria agonistica, come ha ribadito Padalino in conferenza stampa. Non è più il caso dei proclami, né dei personalismi. Conta solo la salvezza, che deve essere l’obiettivo primario per tutti.

Ultime dai campi

QUI FOGGIA – Ngawa, reduce dal colpo alla testa rimediato a Palermo, sta meglio ma non è stato convocato, al pari dell’influenzato Chiaretti, e degli infortunati Tonucci e Zambelli. Quest’ultimo ha recuperato dal problema muscolare, ma per precauzione è rimasto a casa. In tutto sono 20 i convocati dal tecnico rossonero, nei quali non figura il nome di Gerbo, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Padalino dovrebbe confermare il 4-3-3 visto al ‘Barbera’, con Loiacono sull’out di destra nel quartetto difensivo completato da Billong, Martinelli e Ranieri. A centrocampo Agnelli favorito per la sostituzione di Gerbo. Conferme in avanti con Galano e Kragl ai fianchi di Iemmello.

QUI PESCARA – Pillon non avrà Del Grosso e Gravillon. Due, dunque, i buchi da colmare nel pacchetto arretrato. Al posto del difensore scuola Inter, Campagnaro è favorito su Perrotta e il giovane classe 2000 Bettella. In luogo del terzino, invece, dovrebbe essere schierato Ciofani, con slittamento a sinistra di Balzano. A centrocampo il trio dovrebbe agire il trio Memushaj-Brugman-Melegoni. In attacco ballottaggio Monachello-Antonucci. Marras e Mancuso completeranno il tridente.

Probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3) Leali; Loiacono, Billong, Martinelli, Ranieri; Agnelli, Greco, Busellato; Galano, Iemmello, Kragl. All. Padalino

PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Melegoni; Marras, Mancuso, Antonucci. All. Pillon

